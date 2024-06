Sabato trionfale per Toprak Razgatlioglu a Misano: il turco vince gara-1 e sorpassa Bautista (3° al traguardo) in testa alla classifica del Mondiale Superbike. Completa il podio l'altra Ducati di Nicolò Bulega, secondo alle spalle del pilota BMW. Domenica Superpole Race delle ore 11 e gara-2 alle 14, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Locatelli 4°, Iannone 7° e Petrucci 9°

Quarto Andrea Locatelli su Yamaha, quinto Alex Lowes su Kawasaki. Poi Remy Gardner (6°) e Andrea Iannone, settimo con la sua Ducati del team GoEleven davanti a Michael van der Mark, al rientrante Danilo Petrucci e a Iker Lecuona. Brutta caduta a inizio gara per Jonathan Rea, finito al centro medico per effettuare alcuni controlli. Da capire se riuscirà a essere in sella domenica 16 giugno per la Superpole Race delle ore 11 e per la gara-2 delle 14, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.