Dopo aver conquistato la prima posizione in gara-1 e nella Superpole Race, il turco vince anche gara-2 e allunga nella classifica del Mondiale Superbike. Bulega si deve accontentare del secondo posto, davanti a Bautista sull'altra Ducati. Ottima 6^ posizione per Petrucci, al rientro dopo un brutto infortunio subito in allenamento

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT