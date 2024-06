Nel video l'intervista di Sandro Donato Grosso a Danilo Petrucci dopo il sesto posto in gara 2 a Misano Adriatico. Il pilota italiano di Superbike in lacrime per il forte dolore alla spalla, che però non gli ha negato la gioia di tagliare il traguardo in ottima posizione: "E' stato un inferno, ma sono contentissimo"

SBK A MISANO, TRIS DI RAZGATIOGLU