Huertas ed Herrera incontenibili, impresa Mahendra

Huertas fa doppietta in Supersport davanti a Montella e Debise, 4° Manzi. Mahendra si impone nella Supersport 300, mentre Herrera replica la vittoria in Gara 2 del WorldWCR

Il mondiale Superbike saluta il Misano World Circuit Marco Simoncelli con tre bellissime gare delle classi Supersport, Supersport 300 e WorldWCR. Due vincitori su tre si sono confermati rispetto al sabato, ma in entrambi i casi con dinamiche diverse rispetto a Gara 1. In Supersport, infatti, Adrian Huertas ha completato l’en plein con una Gara 2 sontuosa, vinta nonostante un problema al casco che lo ha colpito mentre era in testa. Dopo aver perso circa quattro secondi e aver ceduto la testa della corsa a Yari Montella, lo spagnolo ha rimontato furiosamente siglando il nuovo record della pista, imponendosi perentoriamente.

Un intelligente Montella porta a casa un secondo posto utile per il campionato, nel quale segue Huertas con undici punti di distacco. Il terzo posto in gara va all’ottimo Valentin Debise, che riporta sul podio il team Evan Bros nella gara di casa; quarta piazza per Stefano Manzi davanti a Jorge Navarro, con Marcel Schroetter sesto seguito dal compagno di marca Federico Caricasulo. Bel nono posto per un convalescente Niccolò Antonelli, a punti anche Simone Corsi (11° e primo classificato del Challenge) e Luca Ottaviani (12°). La gara è stata interrotta con tre giri di anticipo a causa di un guasto tecnico alla MV Agusta di Bahattin Sofuoglu, caduto senza conseguenze al Curvone.