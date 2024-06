Nel weekend il circuito toscano ospita il terzo appuntamento del Campionato italiano velocità. Gare LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Romano Fenati torna in pista, Josephine Bruno wild card in Supersport 300

Superbike La categoria è in cerca di qualcuno in grado di fermare la marcia, fin qui trionfale, di Michele Pirro. Il pluricampione italiano non ha sbagliato un colpo nei primi due appuntamenti 2024, e si presenterà al Mugello da leader a punteggio pieno. Quattro vittorie su quattro gare, numeri che parlano chiaro per l'alfiere Ducati Barni Spark, in cerca in questa stagione del decimo titolo italiano. Il primo degli inseguitori, a -40 punti, è Samuele Cavalieri. Il bolognese su Aprilia Nuova M2 ripartirà dal podio di Misano, discorso simile per Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing), anche lui a podio al Simoncelli ma distante 47 lunghezze da Pirro. 51 sono invece i punti di vantaggio di Pirro su Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2) e Roberto Mercandelli (Ducati Broncos), quest'ultimo rivelazione del Campionato, in quanto esordiente nella categoria ma già capace di ottenere due podi. Occhio poi alla grande novità del Round Pata, il ritorno in pista di Romano Fenati. L’ascolano, classe ‘96 e vice Campione del Mondo Moto3 nel 2027, sarà al via della Sbk tricolore con la BMW del Bike e Motor Racing Team. Fenati che negli ultimi tempi, da Tecnico FMI, ha collaborato alle novità a tema sicurezza in Coppa Italia.

Supersport 600 Si ripartirà da Davide Stirpe e dalla sua Ducati Garage 51 Barni by dto. Il romano, grazie alla vittoria di Vallelunga, arriverà al Mugello da leader in Campionato, con 11 lunghezze di vantaggio sul rivale Luca Ottaviani in sella alla MV Agusta del team Extreme. Ottaviani reduce dalla wild card nel Mondiale di categoria a Misano, dove ha chiuso 11esimo in gara1 e 12esimo in gara2. Gli avversari però non mancano in quella che è la categoria più affollata del Dunlop CIV, a cominciare da Andrea Giombini (Ducati Broncos) e Alessandro Sciarretta (Ducati ZPM Motorsport Racing) entrambi appaiati a -23 lunghezze da Stirpe, con Sciarretta anche lui reduce dalla wild card mondiale al Simoncelli. Occhio però anche a Leonardo Taccini (Ducati Cecchini), distante 30 punti dalla vetta, e ad Andrea Mantovani. L'alfiere Ducati Mesaroli, a -31 lunghezze da Stirpe, rientrerà al Mugello dopo aver saltato il Round di Vallelunga per la concomitanza con il Mondiale MotoE. E non va dimenticato Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Altogo), vittorioso in gara1 a Valle ma out in gara2. Con 38 punti da recuperare su Stirpe e una gara, quella del Mugello, che sa di casa per il pilota di Prato.

Moto3 Prosegue il duello Spagna-Italia. Per gli iberici il portacolori è Marcos Ruda, che ha fin qui realizzato una stagione "alla Pirro". Punteggio pieno per l'alfiere 2WheelsPoliTo GP Project che arriverà al Mugello da leader in Campionato. Ad inseguire ci sarà ancora la coppia Cristian Lolli - Elia Bartolini. Il primo, su BeOn Cecchini, è reduce dai due podi di Vallelunga, con il secondo (Lucky Racing Team) che può vantare la piazza d'onore in gara2 sul circuito romano. Il gap da colmare con Ruda è di 32 punti per lo spoletino e 40 per il romagnolo. I saliscendi del circuito toscano saranno l'occasione per provarci ancora.

Premoto3 Lotta al vertice nell'entry class del Dunlop CIV, con i primi tre piloti racchiusi in appena nove punti. In vetta c'è Gionata Barbagallo. Il pilota Echovit Pasini e Pata Talento Azzurro FMI arriverà al Mugello forte di 60 punti e del terzo posto di gara1 a Valle, ma l'inerzia al momento è tutta per Cristian Borrelli. L'alfiere Bucci Moto è reduce da una strepitosa doppietta sul circuito romano, che lo ha portato ad avere solo tre punti in meno rispetto al leader. A nove lunghezze c'è invece Martin Galiuto. Il pilota Altogo ripartirà dal secondo posto conquistato al Piero Taruffi. Facile prevedere come la battaglia sarà serrata al Mugello.

Supersport 300 L'uomo da battere è Alfonso Coppola. Il pilota Kawasaki Box Pedercini, dopo gli ottimi risultati di Vallelunga (un primo e un secondo posto), si presenterà al Round Pata da leader di Campionato, con 85 punti. Ad inseguire, a 32 lunghezze di distacco, c'è Guido Fina. L'alfiere Kawasaki MCR Squadra Corse Prodina Junior può vantare anche lui uno score di tutto rispetto sulla pista romana, dove ha conquistato un terzo e un secondo posto, che gli hanno permesso di arrivare al Mugello con 32 punti da recuperare su Coppola. Occhio poi a Josephine Bruno. L’attuale leader del CIV Femminile nonché pilota Pata Talento Azzurro FMI sarà al via della categoria come wild card in sella alla Kawasaki.