E' attesa la decisione di Prima Pramac, che dovrà scegliere se accettare l'offerta per diventare team satellite Yamaha oppure proseguire con Ducati: "Il tempo è quasi finito. La soluzione non è nelle nostre mani, dobbiamo solo aspettare. C’è un rapporto di amicizia, mi auguro veramente che Campinoti resti con noi", ha detto il dg di Ducati Corse Gigi Dall'Igna a Sky. Poi sui nuovi acquisti di Apirlia (Martin) e Ktm (Bastianini e Vinales): "I nostri avversari si sono rafforzati e non sarà facile, servirà lavorare"