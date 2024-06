Bagnaia e Marquez: "Non ci seguiamo sui social. In futuro? Vediamo..."

Nella conferenza stampa del Gp d'Olanda Bagnaia e Marquez si sono resi protagonisti di un divertente siparietto. A un giornalista non è sfuggito che i due non si seguono su Instagram: "L'anno prossimo da compagni dovrete seguirvi per forza!". "Staremo a vedere se lo seguirò", ha commentato sorridendo il tre volte campione del mondo. "Per me l'importante è seguirlo da vicino in pista, poi penseremo ad Instagram", ha risposto lo spagnolo

RIVOLUZIONE MERCATO: PARLANO BAGNAIA, MARQUEZ E MARTIN