Vinales "cambia look" e dal 2025 sarà vestito di arancione: "Perché ho scelto di andare in Ktm e di non restare in Aprilia? Il sesto senso mi ha spinto ad accettare - ha spiegato su Sky Sport. Tutti vogliamo che le cose vadano bene ma non è facile gestire questa situazione e correre 13 gare quando sai che il prossimo anno andrai via. Però una volta che indossi tuta e casco non puoi fare altro che dare il massimo, già qui ad Assen possiamo fare un bel weekend"

GP D'OLANDA, LA CONFERENZA PILOTI LIVE