Non è un caso che il layout di Assen ce l'abbia tatuato sulla pelle, così come non è un caso che in Olanda abbia vinto le ultime due gare. Bagnaia ha iniziato alla grande il suo weekend, prendendosi il primo posto (con record) nelle pre-qualifiche e il miglior tempo anche nelle Libere 1 della mattina: "Non mi succedeva da oltre un anno, mi ha dato gusto", le sue parole a Sky. Poi sulla pista: "L'ultimo settore è il migliore del Mondiale, peccato non poter correre sul vecchio tracciato..."

