Davide Brivio, team principal di Trackhouse, ha parlato a Sky Sport del mercato piloti in vista del 2025: "La priorità è provare a tenere sia Fernandez che Oliveira ma non è scontato che accada. Con Raul ci sono più possibilità, con Oliveira ne stiamo parlando per vedere se riusciamo a creare una situazione che gli piaccia. Poi ci muoveremo di conseguenza. Ci sono tanti candidati e tra questi c'è anche Joe Roberts". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

