Brutto highside per Aleix Espargaro nel venerdì di Assen: il pilota Aprilia, visitato al centro medico, ha sofferto una contusione nella zona del coccige ma per fortuna è stato dichiarato 'fit' per il resto del weekend olandese

Brutta botta per Aleix Espargaro . Nel finale delle pre-qualifiche di Assen lo spagnolo è stato sbalzato dalla sua Aprilia e ha battuto con una certa violenza all'altezza del coccige. Un colpo doloroso, con conseguente passaggio al centro medico per gli accertamenti del caso.

Niente di grave per Aleix, solo contusioni

Gli esami non hanno evidenziato infortuni seri per Aleix, come fa sapere Aprilia: "Espargaro, dopo l'incidente, è stato sottoposto ad accertamenti clinici presso il centro medico del circuito. Non ha riportato infortuni seri. Ha un piccolo fastidio dovuto alla contusione in zona sacrococcigea a seguito della dinamica della caduta".