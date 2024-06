Come siete arrivati a questa scelta? Cosa lasciate? Qual è la situazione che non ti convinceva in Ducati? E cosa ti ha offerto la Yamaha?

"Siamo arrivati a questa situazione per una serie di circostanze. Il team è molto cresciuto in questi anni e abbiamo ricevuto diverse avances e mai le avevamo prese in considerazione per restare fedeli al progetto. Purtroppo con le ultime scelte che ha fatto Ducati ci è sembrato di percepire che hanno cambiato priorità, hanno sposato un altro progetto, hanno il 'Cristiano Ronaldo' rinunciando alla squadra. Il nostro progetto era far crescere i giovani, vivere un percorso che ci portava ad avere piloti come Bagnaia, Iannone, Miller. Questa nuova scelta ci ha lasciato un po' spiazzati e abbiamo ascoltato con più convinzione queste sirene esterne in funzione del fatto che il progetto che Ducati sta facendo adesso è diverso rispetto a quello in cui noi credevamo"