Dopo l'addio ufficiale di Marquez ("orgogliosi di averlo avuto con noi e di aver fatto ancora una volta da ponte per il team Ducati factory"), Gresini Racing si sta guardando intorno per il sostituto dello spagnolo: "Non finiremo mai di stupire. Stiamo valutando tutte le opzioni - ha detto a Sky il team manager, Michele Masini -. Razgatlioglu e Rins? Non ci sentiamo di escludere nessuno". L'intervista integrale nel VIDEO sopra

