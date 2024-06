Espargaro e Savadori in ospedale per accertamenti

Dopo le cadute nella Sprint Race di Assen, Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori hanno fatto un passaggio al centro medico e si sono spostati in ospedale per ulteriori esami. Per il "capitano" c'è il sospetto di una frattura al metacarpo della mano destra e anche un problema al piede destro. Savadori, invece, ha preso un grosso colpo alla schiena e ha molto dolore

Cadute per Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori nella Sprint Race del Gp d'Olanda. Il "capitano" Aprilia si è steso all'ultimo giro mentre era in sesta posizione, mentre la wild card a otto giri dal termine. Entrambi i piloti hanno fatto un passaggio al centro medico: per quanto riguarda Aleix c'è il sospetto di una frattura al metacarpo della mano destra e anche un problema al piede destro. E' in ospedale, dove effettuerà esami più approfonditi. Con lui anche Savadori, che ha preso un grosso colpo alla schiena.