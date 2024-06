Tripletta del team Boscoscuro nelle qualifiche di Assen: Aldeguer in pole, 2° Ogura, 3° Garcia, leader del Mondiale. Arbolino scatterà dalla settima casella, 10° Vietti, 19° Foggia. Gara domenica alle 12.15, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Non sai mai quando decide di affondare, ma sai che prima o poi Fermin Aldeguer darà segno di sé. Sembrava una qualifica destinata a Garcia, velocissimo fin dall’inizio, fino a quando è arrivato lo spagnolo di Boscocuro a ribaltare il pronostico. Pole position, la settima per il neo promosso in Motogp (dal 2025 con Ducati) e la scuderia del costruttore veneto che piazza altre due moto in prima fila, fatto inedito, con Ogura e quindi Garcia che resta comunque un brutto cliente per Aldeguer. Il leader del mondiale, comunque vada, ha la possibilità di allungare in classifica, sfruttando l’assenza di Joe Roberts, operato venerdì sera alla clavicola destra, fratturata nella caduta del pomeriggio. Il californiano, secondo in campionato a sette punti dallo spagnolo, proverà a presentarsi in Germania, con la speranza di poter disputare il prossimo GP, tra una settimana.