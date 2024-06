L’avrebbe meritata, dopo aver dominato la qualifica; gli è sfuggita per una scivolata a due minuti dalla fine. Colin Veijer aveva in pugno la pole position, ha sbagliato l’uscita dall’ultima variante, il posteriore gli è sfuggito e la moto l’ha catapultato in aria (il classico high-side) lanciandolo sul rettilineo d’arrivo dopo una piroetta che vista al rallenty ha fatto temere danni ben più seri della gran botta rimediata. L’idolo di casa è decisamente il pilota più in forma, già da venerdì, ma domenica dalla prima casella scatterà il rookie Piqueras, prima pole per il promettente “deb” di Leopard Racing. Il carosello dei minuti finali ha portato davanti anche il giapponese Furusato. Veijer è quindi slittato di un’altra posizione, a chiudere una prima fila che comunque lo mette in corsa per il podio (soprattutto per quel che s’è visto fin dalle prove).