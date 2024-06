Un super Pecco Bagnaia scatterà dalla pole position nel Gp d'Olanda ad Assen, seguito da Martin e Vinales. Seconda fila con Alex Marquez, Espargaro e Di Giannantonio. Marc Marquez 7° davanti a Morbidelli, Acosta 10°, Bastianini 11° e Bezzecchi 15°. Alle 15 la Sprint Race, stessa griglia per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW