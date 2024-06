Lin Jarvis, Managing Director della Yamaha fino a fine 2024, ha parlato ai microfoni di Sky a poche ore dall'ufficialità dell'accordo con Pramac a partire dal 2025: "È molto importante per noi, siamo arrivati al momento giusto. Credo Campinoti avesse bisogno di qualcosa di nuovo". Poi sulla prossima stagione: "Vogliamo rinnovare con Rins, Alonso Lopez ci interessa ma non so se sia il momento giusto". Di seguito l'intervista integrale

C’è stata una rivoluzione in Yamaha nell’ultimo anno, puoi andare in pensione tranquillo, hai raggiunto tutti i tuoi obiettivi.

"No, non ancora. Naturalmente le cose in questo momento vanno bene, siamo molto contenti di aver trovato questo nuovo accordo con Pramac. È molto importante, ma siamo arrivati solo alla griglia di partenza. Dobbiamo trovare i piloti, i tecnici. Ci sono tantissime cose da fare, spero che andranno bene come è nelle nostre intenzioni".

Hai guidato la Yamaha alla grande in questa fase difficile fino a riuscire a restituire al marchio al quale sei affezionato la possibilità di avere un altro team. Il vostro DNA è sempre stato lo stesso, avete vissuto un’era lunga 15 anni con quella moto che è stata fantastica finché l’aerodinamica non è cambiata. Siete anche l’unica casa che è rimasta in pista con il motore 4 in linea, puoi dirci se la Yamaha si sta preparando per un V4 magari in funzione del 2027?

"Dobbiamo cambiare tante cose per tornare ad essere vincenti in futuro. Siamo concentrati sul sistema di lavoro con la seconda squadra Factory e se dobbiamo cambiare qualcosa di importante sulla moto dobbiamo farlo".

State aspettando una risposta di Rins per avere la line-up del team interno per l’anno prossimo?

"Noi abbiamo l’intenzione di rinnovare con Alex. Stiamo parlando, abbiamo avuto un incontro stamattina e ne avremo un altro stasera. È un momento importante, ma noi abbiamo assolutamente il desiderio di rinnovare per altri 2 anni. Vedremo se ci riusciremo".

Si dice anche che vi piaccia Alonso Lopez tra i piloti delle categorie più leggere, magari in previsione del nuovo team.

"Chissà. Abbiamo detto un paio di anni fa che lui è un pilota che ci interessa. Stiamo seguendo la sua carriera, quando arriverà il momento giusto per lui di salire in classe regina potremo pensarci. Adesso abbiamo appena firmato il contratto con Pramac, pensiamo ai piloti giovani della Moto2 per il futuro, ma non so se questo è il momento giusto per prenderli".

È stato difficile convincere Campinoti a lasciare Ducati per la Yamaha, che sta crescendo ma è ancora un po' lontana?

"Certamente, è stata una trattativa lunga. Prima di fare questo passo lui ha dovuto pensarci tantissimo. È stato complicato, ma credo che fosse il momento giusto per lui per trovare qualcos’altro. Siamo arrivati al momento giusto con un progetto interessante".