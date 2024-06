Bastianini: "Ho ancora tanto da dare a Ducati"

Gran rimonta per Bastianini, che scattato 10° ha chiuso sul terzo gradino del podio: "La gara è stata strana, soprattutto all'inizio non riuscivo ad andare sul gas a destra e perdevo la moto in curva - ha commentato a Sky -. Con il passare dei giri la moto è migliorata, quando gli altri sono calati ho fatto di più. Ho compiuto diversi sorpassi e mi sono divertito". Poi ancora: "Futuro in Ktm? Vivo il presente, posso ancora dare tanto a Ducati"

