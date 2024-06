Dopo il Gp d'Olanda, chiuso al 10° posto dopo una penalità di 16 secondi per la pressione irregolare delle gomme, Marc Marquez ha commentato a Sky il suo weekend: "Mi hanno penalizzato perché ho 'sforato' il limite della pressione per un giro e per 0,01. È un peccato ma questo dice il regolamento e accetto al 100% la decisione". Di seguito l'intervista integrale al pilota Gresini

Sedici secondi di penalità aggiunti al suo tempo finale per Marc Marquez , che nel Gp d'Olanda ad Assen non ha rispettato il limite minimo sulla pressione delle gomme . Il pilota del team Gresini, retrocesso dal 4° al 10° posto , ha commentato la sua gara in diretta a Sky Sport.

Questi 16 secondi di penalizzazione sono frutto di cosa?

"Sono frutto di esser fuori dal limite della pressione per un giro e per 0,01. È un peccato ma il limite era quello e siamo fuori di un giro. La gara è stata molto strana, all'inizio volevo prendere un po' il feeling. Dopo ho visto che temperatura e pressione non andavano mai al punto giusto. Ho lasciato passare Di Giannantonio, mi sono messo dietro per controllare la pressione davanti. Una volta che ho visto che era più o meno sotto controllo mi sono rilassato dietro Diggia. Dopo il contatto con Enea in curva 1 ho fatto quel giro un secondo più piano, non ho spinto perché non sapevo in che condizioni fosse la gomma. Temperatura e pressione sono scese di nuovo, ho avuto bisogno di due giri per ripendere i valori corretti perché eravamo molto al limite con la pressione. Ma mi è mancato un giro, non possiamo fare nulla. È stato un weekend un po' strano ma l'importante è che la velocità c'era".

Sul dashboard hai un segnale che ti indica esattamente qual è il tuo range e hai dovuto adattare la tua strategia a questo...

"Sì, sul dashboard abbiamo le informazioni, non posso scendere nei dettagli. E lì il pilota deve controllare tutto. Lo stavo facendo e ho visto che eravamo fuori. Quello che non mi aspettavo era quella situazione con Bastianini, il contatto, uscire fuori pista, rientrare. Lì sono scese di nuovo temperatura e pressione. Ho avuto bisogno di due/tre giri per riprendere la velocità e la pressione giusta, ma era troppo tardi".

Perché siete andati due volte in direzione gara?

"Una perché mi hanno chiamato per vedere cosa fosse successo, l'altra per la decisione".