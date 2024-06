Sedici secondi di penalità aggiunti al suo tempo finale per Marquez, per non aver rispettato il limite minimo sulla pressione delle gomme. Lo spagnolo, che aveva chiuso 4°, è scivolato al 10° posto. "Ho 'sforato' il limite di 0.01 per un giro, è un peccato ma questo dice il regolamento - ha spiegato a Sky -. La pressione non andava mai al punto giusto e ho lasciato passare Di Giannantonio per monitorarla. Il contatto con Bastianini l'ha fatta abbassare di nuovo, ci è mancato un giro"

