Jorge Martin si lascia alle spalle il weekend di Assen con due secondi posti alle spalle di un imbattibile Bagnaia e la consapevolezza di aver dato tutto: "Ho fatto il massimo, ma Pecco era di un altro livello. Al Sachsenring ci riproverò", dice a Sky. Poi analizza il punto della pista in cui l'avversario ha fatto la differenza: "Il secondo settore e curva 6 in particolare, sembrava non frenasse...". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

