Stefano Nepa è il più veloce nel venerdì del Sachsenring in Moto3: il pilota italiano ha fermato il cronometro in 1:25.283, precedendo Ivan Ortola e David Alonso (protagonista di una caduta senza conseguenze a inizio pre-qualifiche)

Stefano Nepa in testa alla prima giornata di prove: parte bene il weekend del pilota del team Levelup MTA. E’ il primo italiano a chiudere almeno un turno davanti, dall’inizio del mondiale. "Un gran lavoro stamattina con gomme usate - ha raccontato l’abruzzese -. Stiamo migliorando nei dettagli, manca ancora qualcosa ma stiamo arrivando". Inizio promettente, non altrettanto per Carraro (21esimo) e Riccardo Rossi (22esimo). Si salva sul filo degli ammessi alla Q1, Matteo Bertelle (14esimo), ma meglio di lui ha fatto Luca Lunetta col 12esimo tempo: tre italiani con un piede nella qualifica finale di sabato pomeriggio, con l’incognita del meteo che minaccia pioggia e freddo per sabato mattina.

Che Alonso: dalla brutta caduta al giro da fuoriclasse Pericolo scampato anche per David Alonso, caduto malamente dopo 20 minuti e costretto e tornare al box con la moto danneggiata. Il colombiano è dovuto anche passare dal centro medico, per ottenere il permesso a risalire in sella. Rientrato in pista, a 9 minuti dal termine, il pilota di Aspar è ripassato dal box dopo un giro a causa di un problema all’avantreno (i tecnici della sua squadra avevano dovuto sostituire diverse parti meccaniche). In tre minuti David ha ribaltato la sua posizione (era 19esimo al momento della caduta). Con un giro da fuoriclasse, sorpassando chiunque si trovasse davanti, ha infine chiuso al terzo posto, alle spalle di Ortola, ma soprattutto davanti a Veijer, il suo avversario diretto in campionato.

Veijer 4° davanti a Piqueras, scivolata per Suzuki L’olandese, staccato di 39 punti in classifica, non molla. Dopo l’ottima gara in Olanda è arrivato motivato e deciso a lottare per la vittoria. Alle sue spalle Piqueras, il bravo rookie del team Leopard, sesto Furusato, partito bene, settimo Adrian Fernandez, ottavo Rueda. Peccato per Tatsu Suzuki, dopo un buon avvio di turno, il giapponese è scivolato, vanificando un risultato che poteva proiettarlo nelle prime posizioni. Ha chiuso col 16esimo tempo.

Moto3, la classifica dei tempi del venerdì