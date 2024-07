L'ingegnere italiano e la casa austriaca non hanno trovato l'intesa sul rinnovo e si separano dopo tre stagioni in cui Sterlacchini ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico. "Fabiano ha lasciato la nostra casa con un grande abbraccio, lo ringrazio per quello che ha fatto e so che anche lui vuole il meglio per il nostro team", ha commentato Pit Beirer (responsabile area racing Ktm) su Sky Sport

Fabiano Sterlacchini e KTM non andranno avanti insieme: l'ingegnere italiano e la casa austriaca non hanno trovato l'intesa sul rinnovo e hanno deciso di chiudere la loro collaborazione dopo 3 anni di lavoro. "Abbiamo iniziato a lavorare con Fabiano che ci ha reso più forti, abbiamo esplorato nuove aree nella MotoGP - ha dichiarato a Sky Sport Pit Beier, responsabile dell'area racing del team austriaco. La distanza non ha aiutato, anche se non è questo il motivo per il quale non abbiamo trovato un accordo per il futuro. Però vorrei sottolineare che ha lasciato la nostra casa questa settimana con un grande abbraccio e come un grande amico della Ktm: non c'è stata alcuna lite, semplicemente non c'erano le basi per andare avanti insieme. Vorrei ringraziarlo per quello che ha fatto con noi e so che anche lui vuole il meglio per il nostro progetto".