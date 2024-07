Riservati nel privato, cannibali in pista o nel campo da gioco. Pecco Bagnaia e Jannik Sinner regalano emozioni quotidiane e fanno sognare milioni di italiani sui canali Sky Sport. In questo momento rappresentano il meglio dello sport del nostro Paese, due fenomeni con tanti tratti in comune. Goditi nel VIDEO sopra la nostra clip dedicata al torinese e all'altoatesino

PECCO COME JANNIK: IL COMMENTO DI PAOLO LORENZI