Lunetta, due long lap penalty da scontare in gara

"Mi sentivo molto comodo, dietro a David Alonso, miglioriamo di gara in gara" la felicità negli occhi di un rookie di diciott’anni. Peccato che in gara il romano dovrà scontare due long lap di penalità. Lui come tanti altri, beccato a intercettare una scia per lanciarsi, solite scene viste mille volte. "Piloti al pascolo, un’indecenza - ha rimarcato il suo team manager, felice a metà -. Così si butta via il lavoro di tutta la squadra". Problema noto a tutti che ritorna d’attualità, forse con meno forza di un tempo, ma sempre presente. Per la cronaca tutti i piloti italiani sono stati penalizzati, chi più chi meno. Bertelle e Farioli partiranno dalla pit lane, Nepa ha rimediato un long lap, uno in meno di Lunetta. E pensare che uno come Veijer ha segnato il nuovo record della pista, girando da solo. E l’avrebbe fatto anche prima se non avesse beccato una bandiera gialla. Sorte patita anche da Rueda che s’è visto cancellare un gran giro (era tre decimi in vantaggio) per lo stesso motivo.