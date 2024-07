Al Sachsenring è l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 15. In pole scatterà il leader del Mondiale Martin, accanto a lui in prima fila le Aprilia Trackhouse di Oliveira e Raul Fernandez. Bagnaia partirà dalla 4^ casella, costretto alla rimonta dalla 13^ posizione l'acciaccato Marc Marquez

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA