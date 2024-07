Superbike a Donington, Razgatlioglu impressiona nelle libere

La pista di Donington Park è notoriamente tra le preferite di Toprak Razgatlioglu, sede del suo primo podio in Superbike nel 2018. Vederlo competitivo sui saliscendi inglesi, quindi, non stupisce: a colpire è il modo. Fin dai primissimi chilometri delle prove libere la sua leadership è stata salda, con un passo da record del tracciato e un miglior giro in 1'26"013, inferiore al precedente primato in qualifica.