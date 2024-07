MotoGP, Gardner wild card a Silverstone

Il campione del mondo Moto2 2021 Remy Gardner avrà un'altra chance in MotoGp. L'australiano, già ritornato in pista nel motomondiale al Sachsenring al posto dell'infortunato Rins, è stato nuovamente chiamato da Yamaha per partecipare anche al Gp di Gran Bretagna a Silverstone.

Anche stavolta Gardner correrà al posto di un pilota infortunato, ma in questo caso si tratta del collaudatore Cal Crutchlow. Era già prevista una wild card a Silverstone per Crutchlow, ma le complicazioni del suo infortunio a una mano, per cui è già stato operato due volte, lo costringono alla prudenza prima del ritorno alla guida di una MotoGp.

Così Yamaha anziché ritirare la wild card ha deciso di dare un'altra opportunità al suo pilota Superbike Gardner, che affiancherà i titolari Quartararo e Rins.

Ovviamente la presenza di Gardner è legatA soltanto alla Gran Bretagna, ma in attesa delle scelte di Pramac relativamente ai piloti 2025 nel nuovo team satellite Yamaha, l'australiano cercherà di usare la vetrina di questa gara non solo come opportunità di correre parallela al suo programma in Superbike, ma anche per provare a entrare nella lista degli aspiranti a un posto in griglia per l'anno prossimo.