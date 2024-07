Superbike in Repubblica Ceca: la guida tv

Dopo il round di Donington Park la Superbike torna subito in pista con il sesto appuntamento stagionale a Most in Repubblica Ceca. A Misano e in UK doppia tripletta di Toprak Razgatlioglu con la BMW. Ducati non molla con Bulega costantemente a podio, mentre Bautista al momento è più in difficoltà. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP. Gara 1 e 2 Superbike Sabato e Domenica alle 14, Superpole Race alle 12 di Domenica

Ducati insegue. Bautista fatica, Bulega sempre in top-3

Weekend difficile per Alvaro Bautista a Donington. In tre gare lo spagnolo sale sul podio solamente in gara 1 (terzo). Il distacco da Razgatlioglu è salito a 55 punti e le speranze di confermarsi per la terza volta campione del mondo stanno via via svanendo e con esse aumentano i dubbi sul rinnovo con Ducati per 2025: “Il feeling che ho con la moto non è il migliore (qui torna il tema del bilanciamento della Panigale dopo gli interventi regolamentali sul peso minimo moto-pilota - ndr) e questo non ci aiuta a continuare a competere. Vedremo. Al momento dobbiamo trovare qualcosa che mi faccia guidare la moto come voglio. Penso che dopo Most avremo più tempo e proveremo a prendere una decisione. Non è ancora chiaro. Per me è importante divertirmi con la moto. Al momento non mi sto divertendo. Sono consapevole che se riesco a guidare come voglio, posso lottare per dei bei obiettivi come il Campionato. Ma fino a quando non avremo quel feeling, sarà impossibile”.

Dall’altra parte del box Ducati Aruba.it la situazione di Nicolò Bulega è certamente più serena grazie a ben cinque secondi posti nelle ultime sei gare. Il post gara di Donington riflette bene il mood del rookie Superbike, secondo nel mondiale dopo cinque round: “Sono davvero contento di quanto fatto domenica dato che rispetto a sabato abbiamo migliorato la moto, e sabato avevamo lavorato tanto con tutti i ragazzi nel mio box. Abbiamo trovato delle soluzioni. Onestamente ho migliorato il feeling. È stata una gran Superpole Race grazie a un’ottima partenza. Toprak mi ha passato e quando è avvenuto mi sono dimenticato di lui dato che in questo weekend è andato fortissimo; era impossibile stare con lui. Ho provato a portare a casa un bel secondo posto. Alex alla fine andava davvero forte. Ha spinto fino all’ultimo giro, non ha mai mollato e quindi è stato complicato restare concentrati e stare sulla moto fino all’ultima curva”.