Superbike a Most: Razgatlioglu re del venerdì

Razgatlioglu comanda entrambe le sessioni di prove libere della Superbike a Most. Bautista 2° davanti a Rea, ok Bulega e Petrucci. Montella e Veneman firmano le pole position delle classi Supersport e Supersport 300

Il weekend Superbike di Most inizia secondo pronostico, con Toprak Razgatlioglu a dettare il ritmo fin dalle prove libere. Il turco ha infatti comandato entrambe le sessioni del venerdì, unico a scendere sotto il muro del 1’32” in FP1 e capace di migliorarsi nel pomeriggio fino al crono di 1’31”519. Toprak ha inanellato molti giri rapidi mostrando un passo convincente, ma in classifica c’è un dato interessante da segnalare: per la prima volta dopo tanto tempo, a spartirsi le prime posizioni sono tornati i Tre Moschettieri. Il secondo posto è andato infatti ad Alvaro Bautista, autore di un bel giro verso fine giornata che lo ha portato a un decimo dal leader. Quattro decimi dietro al ducatista c’è poi Jonathan Rea, inseguito dalla sua ex-moto, la Kawasaki di Alex Lowes. Bene Nicolò Bulega quinto e Danilo Petrucci sesto, che ha lavorato tanto con la gomma usata. Andrea Locatelli e Andrea Iannone sono vicini in decima e undicesima posizione, mentre Axel Bassani (15°) e Michael Ruben Rinaldi (17°) sono più staccati. L’alfiere di Motocorsa Racing, però, ha saltato la FP2 per problemi tecnici.