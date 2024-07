Supersport, Huertas vince anche gara-1 a Most

Quinta vittoria di fila in Supersport per Adrian Huertas, seguono Debise e Manzi, 4° Montella. Veneman vince nella Supersport 300, gran debutto di Thompson (3°), Gennai sfiora il podio SUPERBIKE IN REPUBBLICA CECA, GLI APPUNTAMENTI

Cambiano le piste e le situazione di gara, ma non il risultato: per la quinta volta di fila è Adrian Huertas a trionfare in Supersport, facendo sua gara-1 a Most. Lo spagnolo non ha commesso alcun errore e ha capitalizzato sulla lotta tra Stefano Manzi, Yari Montella e Valentin Debise, che dopo pochi giri ha aperto un varco tra leader e inseguitori e, in generale, ha contribuito a rallentarli. Huertas ha comunque mostrato un ottimo ritmo di gara, meritando pienamente il successo.

Debise, sorpasso all'ultimo giro a Manzi e secondo posto La vera sorpresa di giornata è però Debise, che all’ultimo giro ha infilato Manzi alla curva quindici e poi ha difeso caparbiamente la seconda posizione. Complice il rallentamento delle Ducati (a cui è stata ridotta l’apertura della farfalla tra i 100 e i 150km/h), a Most le Yamaha R6 sono riuscite a stare al passo, come dimostra il terzo posto di Manzi davanti a Montella. Il pilota campano paga quindi nove punti da Huertas, portando il suo divario in classifica a trentaquattro lunghezze.

Buon quinto posto per Caricasulo, Baldassarri 15° Una buona prestazione vale il quinto posto a Federico Caricasulo, seppur a sedici secondi dal vincitore. Sesta posizione per Lucas Mahias in volata su Marcel Schroetter, in top-10 anche Tom Booth-Amos, Glenn Van Straalen e Niki Tuuli. Lorenzo Baldassarri ha conquistato l’ultimo punto disponibile piazzandosi quindicesimo, mentre Simone Corsi è stato coinvolto in una caduta lottando per la decima posizione. 23° Raffaele De Rosa seguito da Federico Fuligni; Gabriele Giannini è ripartito dopo una scivolata e ha chiuso 26° davanti a Niccolò Antonelli, coinvolto in un incidente.

Supersport 300, un problema tecnico ferma Vannucci In Supersport 300 Loris Veneman ha confermato la pole position e vinto la sua seconda gara in carriera, al termine di una bella corsa a sei piloti. L’olandese l’ha spuntata su Marc Garcia e sul debuttante australiano Carter Thompson, terzo da sostituto di Petr Svoboda. Mirko Gennai è giunto quarto e ha preceduto Inigo Iglesias e Oliver Svendsen, wild card con la KTM. A punti Bruno Ieraci (11°), Marco Gaggi (12°) ed Emiliano Ercolani (14°); un problema tecnico ha fermato Matteo Vannucci mentre era in testa.

