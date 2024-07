Huertas e Veneman fanno doppietta nelle Supersport

Adrian Huertas sembra inarrestabile: dopo il successo di sabato, fa sua anche Gara 2 Supersport con una prova di forza indiscutibile, approfittando ancora una volta delle scaramucce tra gli altri piloti per costruire un margine di vantaggio. Più ancora che in Gara 1, però, lo spagnolo ha impressionato per il ritmo con cui ha completato la gara, guadagnando progressivamente su Stefano Manzi e chiudendo con quasi tre secondi di scarto. La terza tripletta consecutiva ne certifica le chances di titolo e giustifica le sirene che lo accostano al passaggio in Superbike. Manzi, dal canto suo, può essere soddisfatto del bel secondo posto conquistato sulla pista che nel 2022 gli diede il primo podio in Supersport. Dietro di lui si è classificato Yari Montella, quarto al traguardo, ma promosso dopo la penalizzazione di Valentin Debise causa sforamento dei limiti della pista all’ultimo giro. Un ultimo passaggio che si era aperto con una manovra dubbia del francese, passato all’interno del cordolo della prima variante per resistere all’attacco di Montella. Quinto con distacco Jorge Navarro, che ha preceduto Federico Caricasulo e Glenn Van Straalen. Niki Tuuli, Marcel Schroetter e Can Oncu in top-10, punti iridati per Simone Corsi (11° e miglior classificato del Challenge europeo) e Lorenzo Baldassarri (13°).