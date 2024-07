Altra prova di forza per Razgatlioglu, che precede Bulega sia in Superpole Race che in Gara 2. Locatelli torna sul podio, doppio zero per Bautista, centrato da Petrucci alla partenza della gara lunga

Toprak Razgatlioglu aggiunge un nuovo feudo al suo regno, completando l’en plein anche a Most. Pole position, nuovo record della pista in Superpole e in gara, tripletta di vittorie certificano lo stato di forma stellare del turco, anche oggi inarrivabile pur gestendo con più accortezza le gomme in Gara 2 a causa dell’innalzamento della temperatura. La decima vittoria consecutiva in Superbike lo avvicina al record di Alvaro Bautista, fermo a quota undici, un risultato raggiungibile nel prossimo round di Portimao. Sia in Superpole Race che in Gara 2, Razgatlioglu ha gestito lo sprint iniziale di Nicolò Bulega, partito a spron battuto comandando i primi giri. Dopo un inizio "soft", in entrambi i casi Toprak ha ripreso in mano le redini involandosi verso la vittoria. Il ducatista continua ad essere la seconda forza del campionato, in modo sempre più evidente e convincente. In Superpole Race, infatti, Bautista ha tentato l’attacco all’ultimo giro, incappando in un errore che lo ha destinato a terra; Bulega, invece, è stato abile ad allargare la traiettoria e tagliare la prima variante, mantenendo il secondo posto nonostante l’avvicinamento di Alex Lowes, terzo.