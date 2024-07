Il due volte campione del mondo MotoGP in carica ha vinto la Lenovo Race of Champions, main event della World Ducati Week a Misano: "Ci siamo divertiti. Sono partito bene e poi ho provato a spingere subito per tenermi lontano dai guai, ma Iannone è stato lì fino alla fine. Che figata, la cosa più bella è quando finisci e guardi le tribune. Per la prima volta ho sentito il pubblico esultare anche con i tappi, è stato incredibile"