La MotoGP riparte da Silverstone dopo la pausa estiva per un weekend di spettacolo da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : in Gran Bretagna programma diverso rispetto a quello classico, con la gara MotoGP domenica 4 agosto alle 14 preceduta dalla Moto3 alle 12.15 e seguita dalla Moto2, che chiuderà la giornata alle 15.30. Sabato 3 agosto qualifiche della top class alle 11.50 e Sprint Race alle 16

Dopo la pausa estiva torna il Motomondiale, che sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, decima gara dell’anno, e festeggia il suo 75° anniversario. Per l'occasione tutti i team sfoggeranno livree speciali, omaggio ad alcune colorazioni viste in passato ed entrate nella storia. Dopo la conferenza piloti del giovedì si scende in pista per le prime sessioni di Libere a partire dalle 9.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare la MotoGP: la top class farà il suo esordio alle 11.40 e tornerà in pista alle 15.55 per le pre-qualifiche.