Quarto tempo per il romagnolo nelle pre-qualifiche di Silverstone nonostante il problema che lo ha costretto a cambiare moto in corsa. "Sono stato subito molto veloce anche con la seconda Ducati - spiega Bastianini - e questo mi ha permesso di andare in Q2, che era la cosa più importante. Abbiamo lavorato bene, sabato servirà un altro step per giocarci la prima fila". Caccia alla pole dalle 11.50, alle 16 la Sprint Race: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

