Cecchinello: "Sorpreso da Ogura in Trackhouse"

Il proprietario del team Honda LCR commenta i rumors sul passaggio di Ogura al Trackhouse, satellite di Aprilia. "Sono rimasto sorpreso dalla notizia - ammette Cecchinello - perché forse era più logico che un pilota giapponese corresse sotto l'ala Honda, piuttosto che per gli americani. Ma è probabile che il ragazzo, per il suo debutto in MotoGP, abbia preferito una moto già competitiva". Sul futuro del suo team: "A questo punto Chantra e Nakagami restano i candidati per il 2025"



