Ora è ufficiale: il team VR46 sarà il team 'factory-supported' di Ducati al posto di Pramac, che ha lasciato Borgo Panigale per firmare con Yamaha. Dal 2025 il team di Valentino Rossi avrà a disposizione una moto ufficiale, la stessa che useranno Bagnaia e Marquez, per uno dei suoi piloti. La line-up è ancora da confermare, ma Di Giannantonio dovrebbe rimanere e potrebbe essere affiancato da Morbidelli. "Ho sempre avuto un debole per Franco", ha detto Alessio Salucci a Sky

