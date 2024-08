La MotoGP riparte dopo la pausa estiva da Silverstone, dove è in corso la prima sessione di prove libere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Alle 16 poi spazio alle pre-qualifiche, che assegneranno i primi 10 posti per il Q2 del sabato. Intanto arriva l'annuncio congiunto di VR46 e Ducati, con la squadra di Valentino Rossi che prenderà il posto di Pramac come team 'factory-supported' di Borgo Panigale dal 2025

LE LIVREE STORICHE PER SILVERSTONE. FOTO