Alex Rins deve fermarsi e si ritira dal resto del weekend della MotoGP a Silverstone . Il pilota della Yamaha, che era al rientro dopo infortuni a mano e piede subiti in Olanda , dopo un ultimo confronto medico ha deciso di fermarsi e di non prendere parte al resto del weekend in Gran Bretagna. Il team giapponese proseguirà quindi con Fabio Quartararo e Remy Gardner, quest'ultimo wild card con il test team e da domani con la squadra ufficiale.

Rins: "Dispiaciuto ma dolore e rischio di farmi ancora più male impongono lo stop"

"Dopo aver controllato la mia situazione con i miei dottori, siamo giunti alla conclusione che la cosa più responsabile è saltare il resto del GP di Gran Bretagna". ha reso noto Rins. "Chiaramente sono dispiaciuto sia per la squadra che per me. Ogni singolo giro si è dimostrato utile per lo sviluppo della moto e per ridurre il gap rispetto agli altri costruttori. Ma il dolore ed il rischio di un infortunio ancora più importante, assieme ai consigli medici, mi hanno portato a questa decisione. Spero di poter tornare presto".