Dal 2025 Pertamina VR46 sarà il team "factory-supported" di Ducati al posto di Pramac. "Dobbiamo essere fieri di questo super accordo. Grazie a Dall'Igna per la fiducia", le parole di Alessio Salucci a Sky. La squadra di Valentino Rossi avrà a disposizione una moto ufficiale, che dovrebbe essere affidata a Di Giannantonio (atteso l'annuncio del rinnovo). Per l'altro posto il favorito è Morbidelli. "Ho un debole per Franco. Mi piacerebbe molto averlo", ha aggiunto Salucci

