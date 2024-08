Caduta e ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Silverstone. A sei giri dal termine il pilota Ducati ha perso l'anteriore ed è scivolato mentre si trovava in quarta posizione. "Ne avevo veramente tanto - ha commentato a Sky Sport -, ma purtroppo ho anticipato l'ingresso in curva 4 e mi si è chiuso il davanti. Peccato perché ero lì comodo, riuscivo a guidare bene ed ero in lotta per la vittoria"

