Scivolata durante la Sprint di Silverstone per Marquez. Nel corso dell'ottavo giro, mentre si trovava in quarta posizione, lo spagnolo ha perso l'anteriore ed è terminato nella ghiaia. "La caduta è stata un mix di cose - ha commentato su Sky -. Ho sbagliato io, poi la temperatura della gomma dura all'anteriore era scesa molto perché stavo girando da solo. In questo weekend stiamo facendo molta fatica: puntavo al 5° posto e ci stavo riuscendo, peccato per il finale..."

