A Silverstone è in corso la Sprint Race, ora LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In testa c'è Enea Bastianini, inseguito da MArtin ed Espargaro. Quarto Marc Marquez. Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia mentre era in 4^ posizione. Incidente in partenza tra Morbidelli e Bezzecchi. In Moto3 pole di Ortola, in Moto2 sarà Ai Ogura (destinato al salto in top class dal 2025) a scattare davanti a tutti

LE LIVREE STORICHE PER IL GP DI DOMANI. FOTO