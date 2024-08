Super pole di Aleix Espargaró a Silverstone: il pilota Aprilia chiude in 1:57.309 e firma anche il nuovo record della pista. 2° Pecco Bagnaia, 3° Bastianini. Seconda fila aperta da Martin, poi Alex Marquez e Binder. Settimo Marc Marquez. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint Race di oggi alle 16, sia per la gara di domenica alle 14, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW