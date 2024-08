Silverstone 2024 ha certificato lo strapotere Ducati ormai su tutti i circuiti: non esistono più tracciati indigesti a Borgo Panigale, nemmeno quello inglese dove, fino a quest'anno, la casa italiana non era stata così dominante. E invece è arrivato un altro monopolio del podio, il 7° consecutivo (striscia record aperta), e persino un en plein della top 5. Ecco tutte le statistiche dopo il GP Gran Bretagna LA CLASSIFICA PILOTI

Ormai non ci sono più circuiti favorevoli o sfavorevoli alla Ducati. Fino a qualche anno fa si attendeva con impazienza l’arrivo, ad esempio, del Red Bull Ring, per essere certi che la Ducati fosse la moto da battere, ora il vento è cambiato definitivamente. Silverstone era uno degli ultimi ostacoli: l’anno scorso solo una Ducati si era infilata nei primi 5, quella di Bagnaia al secondo posto. L’Aprilia era sugli scudi: vittoria con Aleix Espargaro, quarta e quinta con Oliveira e Vinales; al terzo posto Brad Binder con una KTM che in più di un’occasione nello scorso campionato, era una seria candidata per il successo.

Altro monopolio del podio per Ducati Lo scenario, dopo dodici mesi, è cambiato in modo radicale: sebbene l’Aprilia si sia presentata alla vigilia come la favorita, e la pole di Aleix Espargaro è lì a dimostrarlo, la Ducati non ha fatto prigionieri e ha piazzato 5 moto nei primi 5 posti al traguardo. Bastianini, Martin e Bagnaia hanno registrato il 7° monopolio del podio consecutivo per il marchio di Borgo Panigale, ad allungare la sequenza record di tutti i tempi stabilita al Sachsenring, e a loro si sono aggiunti Marc Marquez al 4° posto e Di Giannantonio al 5°. Per la Ducati è la 4^ volta con il monopolio della top-5, un traguardo relativamente nuovo per loro: la prima volta è stata al Sachsenring l’anno scorso, quindi Jerez, Sachsenring e Silverstone quest’anno. leggi anche Enea sfida Jorge e Pecco: Mondiale apertissimo

Scritto nei numeri La cabala è sempre in agguato, in ogni sport, e la MotoGP non fa eccezione: il 23° GP di Silverstone lo vince la moto numero 23, che nella Sprint ottiene anche il 23° successo Sprint per la Ducati… Silverstone sempre indecifrabile Se la Ducati è la certezza per quanto riguarda la moto vincente, a Silverstone non lo è per quanto riguarda il pilota vincente. Bastianini si aggiunge a una lista di vincitori infinita: ben 18 in 23 GP corsi qui, 7 in attività ed una sequenza di 10 vincitori diversi cominciata con Lorenzo nel 2013, quindi: Marc Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso, Rins, Quartararo, Bagnaia, Aleix Espargarò e, appunto, Bastianini. E anche sul versante pole siamo a 6 nelle ultime 6 qualifiche.