Supersport, è grande Italia con Montella e Gennai

Prima giornata di gare in archivio per le classi Supersport e il WorldWCR a Portimao. In due casi si è assistito a un dominio, mentre nel terzo c’è stata battaglia (quasi) fino alla fine per il successo di Gara 1. Il primo capolavoro è quello di Yari Montella, che nella middle class scappa via fin dalla partenza e conquista la terza vittoria stagionale senza rivali. Il pilota di Barni Spark Racing Team ha immediatamente costruito un gap di circa tre secondi su Adrian Huertas, rimpinguandolo nel corso della gara grazie a un ritmo quasi costantemente sotto il precedente record del tracciato. Con il secondo posto, Huertas limita al meglio i danni perdendo solo cinque punti in classifica (gliene restano ben quarantuno di margine sul rivale). Più lontano Stefano Manzi, che ha resistito al pressing finale di Jorge Navarro per arrivare terzo; lo spagnolo ha tentato un attacco alla curva otto che per poco non risultava in un contatto tra i due, ma la situazione si è risolta per il meglio. Dietro di lui ecco Federico Caricasulo, competitivo con la sua MV fino a precedere Valentin Debise e Marcel Schroetter. A punti Lorenzo Baldassarri (12°) e Simone Corsi (13°).