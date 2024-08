Portimao: pole per Huertas, Veneman ed Herrera

A Portimao le classi Supersport, Supersport 300 e WorldWCR fanno sul serio fin dal venerdì con le tre Superpole. Nella middle class è nuovamente Adrian Huertas a fare la voce grossa, conquistando la quarta pole position stagionale con il tempo di 1’43”352. Nonostante la cancellazione di un crono, lo spagnolo ha dettato legge tenendo dietro Yari Montella e Stefano Manzi, in una prima fila animata dai “soliti” tre protagonisti. Non distante da Manzi, però, c’è Federico Caricasulo: veloce fin dal mattino, il pilota di MotoZoo ha preceduto Jorge Navarro e un redivivo Can Oncu, risalito a fine sessione. Settima casella in griglia di partenza per Lucas Mahias, seguito dal connazionale Valentin Debise e da Marcel Schroetter; Niki Tuuli chiude la top ten. Non è male il dodicesimo posto di Niccolò Antonelli, pur scivolato durante la Superpole. Più lontani gli altri italiani: Simone Corsi, Lorenzo Baldassarri e Lorenzo Dalla Porta sono racchiusi tra la diciassettesima e la diciannovesima posizione, mentre Federico Fuligni è ventunesimo e Raffaele De Rosa ventiquattresimo. Trentesimo e non qualificato, a meno di decisioni favorevoli della direzione gara, Gabriele Giannini.