Moto2, Collin Veijer con Ktm Ajo nel 2025

Il pilota olandese sarà compagno di squadra di Deniz Öncü, ora via libera per Celestino Vietti da SpeedUp. Il mondiale torna in pista al Red Bull Ring per l'undicesimo appuntamento della stagione dal 16 al 18 agosto

Uno dei movimenti di mercato più importanti tra Moto3 e Moto2 è adesso ufficiale. Come anticipato da Sky Sport MotoGP, Collin Veijer salta avanti di categoria, lascia IntactGp e sceglie Red Bull Ktm Ajo per proseguire la sua carriera. L'olandese era uno dei piloti più ambiti per il 2025, considerato ideale tra i rookies Moto2 anche per la struttura fisica oltre che per il talento e il suo apprezzatissimo metodo di lavoro, efficace in Moto3 anche senza l'aiuto delle scie che molti piloti si affannano a cercare per tutto il weekend, tutti i weekend. Veijer si legherà ad Ajo con Kalex, il suo compagno sarà Deniz Öncü che aveva già un contratto per l'anno prossimo e questo "libera" Celestino Vietti.